У Києві без теплопостачання лишаються 613 багатоповерхівок, за добу тепло подали ще до 124 будинків.

Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

"Станом на ранок 29 січня в Києві без теплопостачання лишаються 613 багатоповерхівок", – говориться у повідомленні.

За минулу добу тепло подали ще до 124 будинків. Ці будинки підключають повторно після ворожих атак 9 та 20 січня, зазначає КМДА.

"Комунальні служби та енергетики працюють цілодобово. Вони відновлюють подачу тепла в оселі, що постраждали через масовані атаки ворога на об'єкти критичної інфраструктури столиці", – додали у міській адміністрації

Нагадаємо:

Раніше зранку 28 січня Кличко зазначив, що 737 житлових будинків столиці залишаються без тепла. Повідомлялося, що над ліквідацією критичної ситуації з теплопостачанням у столиці працюють понад 1000 комунальників, а допомогу надають десять регіонів країни.

Раніше повідомлялося, що для відновлення централізованого опалення в частині будинків Києва тимчасово обмежено постачання гарячої води – теплова потужність йде на відновлення теплопостачання.

Будинки з лічильниками тепла сплачуватимуть за фактично спожите тепло за показаннями приладу обліку. Там, де їх немає, вартість опалення розраховується на основі теплового навантаження з урахуванням фактичної кількості годин постачання тепла та середньомісячної температури.