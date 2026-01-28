У Києві тепло повертає тисяча комунальників: допомагають десять регіонів країни

Над ліквідацією критичної ситуації з теплопостачанням у столиці працюють понад 1000 комунальників, а допомогу надають десять регіонів країни.

Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, столичним фахівцям допомагають бригади зі Львова, Полтави, Чернігова, Вінниці, Житомира, Миколаєва, Одеси, Рівного, Кропивницького, Київської області та деяких інших міст.

Окремо з налагодженням теплопостачання допомагають бригади "Укрзалізниці".

Раніше зранку 28 січня Кличко зазначив, що 737 житлових будинків столиці залишаються без тепла.

Київ незабаром повернеться до графіків відключення світла, але вони будуть досить жорсткими для жителів столиці.

Київ втратив частину власного джерела електроенергії, бо росія з осені системно б'є по енергетиці столиці.