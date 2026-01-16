У Києві без тепла залишаються 67 багатоповерхівок – Кличко

У Києві без тепла все ще залишаються 67 багатоповерхівок.

Про це повідомив голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко.

"Наразі без тепла залишаються 67 багатоповерхівок із 6000, які були без теплопостачання після масованої атаки на Київ 9 січня", – написав він у Телеграм.

Нагадаємо, що вдень столичний очільник інформував про сотню будинків без тепла, а 15 січня без опалення у столиці залишалося 300 багатоповерхівок.

Комунальники продовжують і вдень, і вночі відновлювати пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру міста. А енергетики роблять все, щоб повернути світло столиці, яка живе й працює в умовах екстрених відключень електроенергії, запевнив Кличко.

"Ситуація складна. Морози ще триватимуть. А ворог і надалі намагатиметься атакувати наші міста, інфраструктуру, щоб зламати українців", – додав він.

"Тільки згуртувавшись, працюючи кожен на своєму місці, підтримуючи один одного, ми подолаємо виклики, які нам випали", – наголосив Кличко.

Нагадаємо:

Близько ста багатоповерхових будинків Києва залишаються без опалення із 6000, де не було теплопостачання після масованої атаки Росії на столицю 9 січня.

Раніше повідомлялося, що на лівому березі Києва підключені 24 електрогенератора великої потужності для житлових кварталів. Завдяки їм заживлено 17 трансформаторних підстанцій.

Міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, що наразі найважча ситуація з електропостачанням спостерігається в Києві та Київській області, а також на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині та в усіх прифронтових громадах.

Раніше Київський міський голова заявив, що напередодні масованої атаки Росії на столицю України доповів уряду про підготовку і можливі наслідки сильних пошкоджень критичної інфраструктури, але зусилля тоді не були скоординовані.

14 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації. Також буде утворений штаб щодо координації ситуації в Києві, який діятиме постійно.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко зазначив, що ситуація в Києві із забезпеченням електроенергією та теплом дуже складна, подібного масштабу – вперше за 4 роки війни. Близько 400 багатоповерхових будинків Києва залишалися без опалення.