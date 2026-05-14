Honda відмовилась від повного переходу на електрокари до 2040 року

Honda Motor відмовилася від оголошеної у 2021 році мети повністю перейти на продаж електромобілів і авто на паливних елементах до 2040 року.

Про це повідомляє Nikkei Asia.

Рішення ухвалили після того, як компанія вперше майже за 70 років публічної діяльності зазнала збитків, значною мірою через труднощі в напрямку електрокарів.

Водночас у Honda очікують повернення до прибутковості вже цього року.

Раніше президент і CEO компанії Тошіхіро Мібе активно просував курс на відмову від двигунів внутрішнього згоряння. Однак зміни на ринку, зокрема в США після приходу до влади Donald Trump, змусили компанію переглянути свої плани.

У березні Honda вже скасувала запуск трьох моделей електромобілів для ринку Північної Америки.

Мібе також визнав, що компанія недостатньо швидко адаптувала стратегію до змін ринкової ситуації та державної політики.

Після цього Honda продовжила перегляд бізнесу: компанія оголосила про зупинку розробки електромобіля Afeela, який створювався разом із Sony Group, а також повідомила про припинення продажу автомобілів у South Korea наприкінці 2026 року.

Представники компаній, таких як Volkswagen, BMW і Mercedes-Benz та постачальники галузі, зустрічаються з посадовими особами Європейського Союзу, щоб домогтися подальшого пом'якшення запропонованих правил щодо викидів CO2.