Услід за "Кернелом" ще одна компанія зупинила олійноекстракційний завод

Услід за агрохолдингом "Кернел", який зупинив роботу олійноекстракційних заводів, у Дніпрі тимчасово зупинив роботу завод "Потоки" корпорації "Алеф".

Про це пише видання Latifundist.com.

Олійноекстракційний завод "Потоки" у місті Дніпро з 13 листопада тимчасово призупиняє закупівлю та переробку насіння соняшнику, повідомили у компанії.

Причини зупинки пояснили перебоями в електропостачанні, складною безпековою ситуацією та необхідністю проведення відновлювальних робіт після попередніх обстрілів.

Видання нагадує, що росіяни атакували цей завод, зокрема, у травні цього року.

У компанії зазначили, що рішення ухвалили насамперед з міркувань безпеки працівників і "створення належних умов для подальшої роботи підприємства".

Про відновлення виробничої діяльності та поновлення закупівлі сировини повідомить додатково.

За даними Latifundist.com, ОЕЗ "Потоки" корпорації "Алеф" працює з 2018 року. Він має можливість здійснювати повністю замкнутий технологічний цикл з переробки олійних культур, виробнича потужність заводу становить 1400 тонн на добу.

Нагадаємо:

Найбільший український виробник та експортер соняшникової олії "Кернел" зупиняє роботу всіх своїх олійноекстракційних заводів через масовані російські удари по підприємствах харчової промисловості.

Раніше у асоціації "Укроліяпром" заявили, що Росія навмисно завдає ударів по підприємствах олійно-жирової галузі України щоб знищити цю експортоорієнтовану індустрію.

Раніше повідомлялося, що Україна не може переробити весь урожай олійних: загальні паспортні переробні потужності в Україні становлять близько 23 мільйонів тонн, однак реальна переробка – лише близько 17 мільйонів.

Від початку повномасштабної війни в Україні збудували десять олійних заводів однак наявні потужності підприємств завантажені не повністю.