Компанія "Дельта Вілмар" зупинила олійноекстракційний завод на Одещині

Компанія "Дельта Вілмар Україна" зупинила роботу всіх виробничих потужностей, зокрема олійноекстракційного заводу в Одеській області.

Про це пише Latifundist.com.

Як повідомили виданню у керівництві компанії, рішення про зупинку виробництва ухвалили 12 листопада 2026 року.

Причинами стали безпекова ситуація та постійні аварійні відключення електропостачання.

"Дельта Вілмар Україна" має в Україні два заводи – один з переробки тропічних масел, інший – з переробки олійних культур. Також компанії належить комплекс з перевалки рослинних олій у порту Південний.

Latifundist.com додає, що раніше про зупинку всіх своїх олійноекстракційних заводів повідомив "Кернел". Також після атаки російських дронів зупинив роботу Ніжинський жиркомбінат. Олійний завод "Потоки" у Дніпрі призупинив закупівлю та переробку соняшнику.

Нагадаємо:

Найбільший український виробник та експортер соняшникової олії "Кернел" зупиняє роботу всіх своїх олійноекстракційних заводів через масовані російські удари по підприємствах харчової промисловості.

У Дніпрі тимчасово зупинив роботу завод "Потоки" корпорації "Алеф".

Раніше у асоціації "Укроліяпром" заявили, що Росія навмисно завдає ударів по підприємствах олійно-жирової галузі України щоб знищити цю експортоорієнтовану індустрію.

Раніше повідомлялося, що Україна не може переробити весь урожай олійних: загальні паспортні переробні потужності в Україні становлять близько 23 мільйонів тонн, однак реальна переробка – лише близько 17 мільйонів.

Також повідомлялося, що від початку повномасштабної війни в Україні збудували десять олійних заводів однак наявні потужності підприємств завантажені не повністю.