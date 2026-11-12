"Кернел" зупиняє всі олійноекстракційні заводи

Найбільший український виробник та експортер соняшникової олії "Кернел" зупиняє роботу всіх своїх олійноекстракційних заводів через масовані російські удари по підприємствах харчової промисловості.

Про це повідомила у пресслужба агрохолдингу "Кернел".

"Протягом останніх діб російські дрони цілеспрямовано атакували виробничі майданчики переробних підприємств України, в тому числі і активи "Кернел". Внаслідок влучань зазнали пошкоджень виробничі будівлі, обладнання та резервуари", – розповіли у агрохолдингу.

У компанії пояснили, що олійноекстракційне виробництво є безперервним технологічним циклом із підвищеною пожежною небезпекою, тому влучання в працююче обладнання створює пряму загрозу масштабної пожежі та небезпеку для життя персоналу.

Наразі на всіх підприємствах холдингу виконано регламентні протоколи безпеки щодо зупинки, а працівники перебувають у безпечних умовах, зазначили у агрохолдингу.

Крім того, "Кернел" призупинив усі закупівлі сировини для переробки (насіння).

У пресслужбі зазначили, що попри зупинку переробки компанія зберігає операційну та фінансову стійкість. "Кернел" продовжує відвантажувати наявні залишки продукції зі складів і в повному обсязі виконує зобов'язання перед українськими аграріями та партнерами, які компанія взяла на себе раніше.

Агрохолдингу "Кернел" належить вісім олійноекстракційних заводів загальною річною потужністю переробки 3,5 млн тонн насіння соняшника.

Агрохолдинг – один із найбільших виробників та продавців бутильованої олії в Україні.

В Україні "Кернел" реалізує фасовану соняшникову олію під брендами "Щедрий Дар", "Чумак" та "Стожар". У Європі – під брендом Bestolie&Kernel.

Нагадаємо:

Агрохолдинг Kernel у липні-вересні 2026 року скоротив продажі олії на 48% через перебої з відвантаженнями внаслідок російських атак на чорноморські порти.

Раніше повідомлялося, що Україна у 2026/27 МР може знову стати найбільшим експортером соняшникової олії у світі: у листопадовому звіті USDA прогноз українського експорту залишили на рівні п'яти мільйонів тонн, а для Росії його знизили.

Раніше повідомлялося, що Україна не може переробити весь урожай олійних: загальні паспортні переробні потужності в Україні становлять близько 23 мільйонів тонн, однак реальна переробка – лише близько 17 мільйонів.

Від початку повномасштабної війни в Україні збудували десять олійних заводів однак наявні потужності підприємств завантажені не повністю.

Раніше у асоціації "Укроліяпром" заявили, що Росія навмисно завдає ударів по підприємствах олійно-жирової галузі України щоб знищити цю експортоорієнтовану індустрію.