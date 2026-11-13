Компанія "Віктор і К" ("Королівський Смак") зупиняє виробництво та припиняє закупівлю олійних культур через проблеми з електропостачанням і воєнні загрози.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Компанія "повідомляє про вимушену зупинку виробництва, повне припинення закупівлі всіх видів олійних культур та скорочення персоналу.

Причиною називають критичну ситуацію з електропостачанням і постійну загрозу ракетних та дронових ударів.

"Найважче в цій ситуації те, що ми змушені залишати людей без роботи. Багато хто працює з нами роками, і ми розуміємо, що за кожним працівником стоїть його родина", – зазначили у компанії.

У той же час постійні перебої з електроенергією не дозволяють забезпечити стабільну роботу підприємства, а загроза обстрілів створює додаткові ризики для наших працівників, пояснили там.

Наразі компанія завершує відвантаження готової продукції та зупиняє виробничі процеси.

"Віктор і К" — підприємство Кіровоградської області, яке спеціалізується на виробництві соняшникової олії, майонезу та інших харчових продуктів.

Під торговою маркою "Королівський смак" компанія виробляє та реалізує соняшникову олію, майонез, кетчуп та іншу продукцію.

У 2024 році "Королівський смак" побудував новий завод з переробки ріпаку і соняшника, загальна потужність переробки складала 600 тонн на добу.

До того у 2023 році компанія "Віктор і К" завершила будівництво заводу з переробки ріпака.

Також повідомлялося, що компанія планує збудувати когенераційну ТЕС на біомасі електричною потужністю до 8,5 МВт для власних потреб підприємства, без передачі електроенергії у зовнішні мережі.

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Раніше у асоціації "Укроліяпром" заявили, що Росія навмисно завдає ударів по підприємствах олійно-жирової галузі України щоб знищити цю експортоорієнтовану індустрію.

Раніше повідомлялося, що Україна не може переробити весь урожай олійних: загальні паспортні переробні потужності в Україні становлять близько 23 мільйонів тонн, однак реальна переробка – лише близько 17 мільйонів.

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