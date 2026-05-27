У Івано-Франківську викрили хабарників з міськради

Посадовці Івано-Франківської міськради спільно з керівником спеціалізованого комунального підприємства перетворили видачу дозвільних документів на "платну послугу" для підприємців та забудовників.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"В Івано-Франківську викрито системний корупційний механізм у сфері містобудування та архітектурно-будівельного контролю", – говориться у повідомленні.

Схему організували посадовці міської ради з департаменту містобудування та архітектури (головний архітектор міста) та управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю, а також директор КП, яке займається розробкою містобудівної, проєктної та землевпорядної документації.

За даними слідства, чиновники міськради виступали безпосередніми організаторами та виконавцями оформлення та підписання необхідних рішень.

"Директор комунального підприємства виконував роль головної контактної ланки та пособника, він особисто зустрічався з "клієнтами", озвучував установлені "такси", переконував заявників у неминучості плати та безпосередньо збирав готівку", – розповіли у прокуратурі.

Гроші з бізнесменів брали двічі: за видачу містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, а також за ухвалення рішень про реєстрацію повідомлень про початок виконання будівельних робіт.

Крім того, вони гарантували підприємцям сприяння в подальшому оформленні орендованої комунальної землі під об'єктами нерухомості у приватну власність.

Чітко задокументовано факти їхньої злочинної діяльності, зокрема, вимагання та одержання хабарів на 26 тисяч доларів, зазначає прокуратура.

Ідеться про 10 тисяч доларів від місцевої підприємниці за будівельні паспорти на три ділянки, п'ять тисяч доларів – від представника мережі будівельних супермаркетів за містобудівні умови та обмеження для однієї ділянки, а також два транші у вісім тисяч і три тисячі – від будівельної компанії за аналогічні дозвільні документи та реєстрацію початку будівництва.

Наразі усіх трьох учасників схеми затримано. Їм повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди . Крім того, директору КП інкриміновано пособництво у вказаному злочині. Готується клопотання до суду про обрання всім трьом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Івано-Франківською обласною прокуратурою спільно з СБУ проведено 25 обшуків за місцями проживання, в автомобілях та службових кабінетах підозрюваних, а також осіб, які можуть бути причетні до схеми. Вилучено значні суми готівки, автопарк та зброю. Слідство триває.

