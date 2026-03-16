У Харкові судитимуть арбітражного керуючого, який привласнив 800 тисяч гривень

У Харкові судитимуть вже колишнього арбітражного керуючого: замість того, щоб передати 800 тисяч гривень підприємця-банкрута банку, він їх залишив собі.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, суд визнав фізичну особу-підприємця банкрутом та відкрив ліквідаційну процедуру.

У її межах через біржу було продано нежитлову будівлю площею понад 900 кв. м у центрі Харкова. Покупець сплатив за неї понад 800 тисяч гривень.

Оскільки будівля була передана в іпотеку як забезпечення договорів кредитування, кошти від її продажу мали піти на погашення боргу підприємця перед банком.

"Після зміни ліквідатора діючий новопризначений арбітражний керуючий отримав від попередника вказану суму. Однак він не передав гроші ні банку, ні наступному ліквідатору, а залишив собі", – розповідає прокуратура.

Прокурор Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова затвердив та направив щодо нього обвинувальний акт до суду за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм становищем, вчиненого у особливо великих розмірах.

Максимальне покарання, що загрожує обвинуваченому, який нині уже не є арбітражним керуючим — 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо:

