У Харкові арбітражного ліквідатора підозрюють у присвоєнні коштів банку

У Харкові поліція вручила підозру арбітражному ліквідатору, якого підозрюють у привласненні понад 812 тисяч гивень одного з найбільших банків України.

Про це пише видання "Думка".

"Слідчі Харківщини повідомили про підозру 56-річному чоловіку у скоєнні злочину, пов'язаного з привласненням коштів одного з найбільших банків України", – говориться у повідомленні.

Під час виконання обов'язків арбітражного ліквідатора підозрюваний, користуючись службовим становищем, не передав банку гроші, отримані від продажу нежитлового приміщення в центрі Харкова, розповіли у відділі комунікації головного управління Національної поліції в Харківській області.

Сума завданих збитків становить 812 460 грн, які чоловік розпорядився на власний розсуд.

"Встановлено, що фігурант неправомірно заволодів коштами банку, отриманими в межах процедури банкрутства, і не повернув їх фінансовій установі", - повідомили поліцейські.

За фактом злочину слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

