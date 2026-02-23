На Харківщині врегулювали проблемне питання водопостачання громадам

Уряд врегулював багаторічне питання водозабору на Харківщині: постачальник та комунальне підприємство перейгли на прозору договірну модель.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

"Уряд разом із профільними інституціями врегулював багаторічне питання водозабору для регіону", – говориться у повідомленні.

Ситуація з гарантованим водопостачанням населених пунктів на Харківщині, де міста Харків і Лозова критично залежать від подачі води з Краснопавлівського водосховища, була складною.

"Вперше взаємовідносини між постачальником ресурсу та комунальним підприємством переведено у повністю договірну площину з забезпеченням прозорого обліку та підтвердження наданих послуг", – повідомили у міністерстві.

Раніше наповнення та водообмін Краснопавлівського водосховища здійснювалися раз на 3-5 років – переважно тоді, коли ситуація наближалася до надзвичайної, пояснили у відомстві.

Водночас, відповідно до вимог Водного кодексу України, забір води, зокрема для комунальних потреб, має здійснюватися на підставі договору з організацією, на балансі якої перебуває об'єкт, що забезпечує транспортування води до водозабору.

"Тривалий час ця норма фактично не виконувалась. Лише зараз Мінекономіки вдалося врегулювати ситуацію: КП "Харківводоканал" уклав договір із чітким звіренням обсягів забору води та підписанням актів виконаних робіт", – зазначила заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ірина Овчаренко.

За підсумками 2025 року сторони підтвердили фактичний забір 33,53 млн м³ води з Краснопавлівського водосховища та підписали акти наданих послуг на суму 66,83 млн грн з ПДВ. Станом на сьогодні у Краснопавлівському водосховищі накопичено 134,37 млн м³ води (32,8% наповнення).

У Мінекономіки зазначають, що перехід на прозору договірну модель, як це передбачено європейськими стандартами, "формує основу для стабільної роботи системи водопостачання, розрахунків і належного контролю використання водних ресурсів".

