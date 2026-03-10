10% відкату: чиновницю підозрюють в отриманні хабаря за ремонт будинків у Харкові

У Харкові правоохоронці викрили чиновницю міськради, яка вимагала 10% "відкату" від підрядника за ремонти будинків.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Правоохоронці викрили заступницю директора одного з департаментів Харківської міськради, яка вимагала та отримала від підрядника 300 тис. грн неправомірної вигоди за нестворення для нього перешкод у закупівлях, укладанні договорів, підписанні актів виконаних робіт.

Як повідомляють джерела УП в правоохоронних органах, мова йде про Марію Симітко.

За даними слідства, у 2025 році департамент уклав із приватною компанією низку договорів на капітальні ремонти трьох багатоквартирних будинків у Харкові.

Після завершення робіт та перерахування підряднику майже 3,7 млн грн посадовиця вимагала передати їй "відкат" у розмірі 10% — близько 370 тис грн. Вона дала зрозуміти: без цього подальша участь фірми в укладанні договорів буде повністю заблокована.

У робочому кабінеті посадовиця відмовилась отримувати гроші, натомість надала аркуш із адресою та "кодами" для передачі готівки через пункт обміну валют, після чого знищила свій запис, залишивши копію лише у підрядника.

Підрядник передав 300 тис грн, дотримавшись інструкцій та узгодженого коду. Решту "відкату" посадовиця планувала отримати пізніше.

