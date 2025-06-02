"Нафтогаз" отримає від ЄБРР €36,4 мільйонів: на що підуть кошти

АТ "Укргазвидобування", що є частиною Групи Нафтогаз, отримає кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку на суму €36,4 млн.

Про це повідомив очільник "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Йдеться, що кошти спрямують на закупівлю нових мобільних бурових установок. Це допоможе ефективніше проводити капітальні ремонти свердловин (КРС), зокрема на великих глибинах.

"Оновлення флоту дасть змогу працювати з глибшими та складнішими свердловинами і швидше відновлювати видобуток газу на існуючих родовищах", – зазначив Корецький.

Повідомляється, що наразі більшість верстатів для КРС у флоті "Укргазвидобування" — легкі, з вантажопідйомністю до 80 тонн. Водночас значна частина свердловин вимагає обладнання класу 180 т, яким компанія не володіє.

У межах кредиту компанія зможе закупити бурові верстати вантажопідйомністю 125 та 180 т.

Нагадаємо:

Група "Нафтогаз" та польська енергетична компанія Orlen уклали Меморандум про взаєморозуміння.