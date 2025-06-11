Енергетики розповіли, чи чекати відключення світла влітку

Енергосистема України залишається стабільною, і в разі відсутності обстрілів віялових відключень влітку не очікується.

Про це пише Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ситуація в енергосистемі абсолютно контрольована і нормальна. Ми майже повністю покриваємо споживання всередині країни. Залучення імпорту — комерційне. Ми також експортуємо електроенергію", – сказав т.в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт.

Він зазначив, що єдиним фактором, який може вплинути на стабільність системи, є можливі пошкодження енергообʼєктів внаслідок обстрілів. "Якщо винести за дужки питання, будуть обстріли чи ні, то в мене немає сумнівів, що ми нормально пройдемо літній, осінній періоди, а також вчасно та якісно підготуємося до зими", – наголосив Брехт.

У коментарі журналістам Брехт уточнив: "Якщо не стрілятимуть, то відключень світла влітку не буде".

Нагадаємо:

Європейський банк реконструкції та розвитку наголосив на своєму праві зупинити вибірку кредитних коштів та вимагати дострокового погашення вже наданої позики, посилаючись на наказ Міненерго щодо змін до статуту.