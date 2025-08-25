У Чернівецькій області скасували тендер на ремонт інфраструктури: БЕБ виявило порушення у документації

Аналітики територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області встановили порушення у тендері на суму майже 9 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Закупівля стосувалася капітального ремонту водопровідних і каналізаційних мереж та очисних споруд модульного містечка для проживання внутрішньо переміщених осіб.

"У ході аналізу тендерної документації з’ясувалося, що замовник не передбачив порядок використання коштів для покриття можливих додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, які могли б виникнути під час виконання робіт. Це створювало ризики неефективного використання фінансування", – говориться у повідомленні.

Крім того, у вимогах до учасників торгів виявлено ознаки дискримінації.

За результатами аналізу аналітики БЕБ направили замовнику рекомендаційний лист із зазначенням ризиків. Після розгляду рекомендацій орган місцевої влади ухвалив рішення про скасування тендеру, повідомляє Бюро.

