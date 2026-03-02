Була "кричуща" динаміка: БЕБ заявило про скорочення тіньових АЗС

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) в рамках роботи з детінізації паливного ринку заявило про суттєве скорочення кількості незаконних автозаправних станцій у низці регіонів та про додатковий фіскальний ефект для бюджету.

Про це повідомив заступник директора БЕБ Павло Буздиган, передає "Інтерфакс-Україна".

"Станом на листопад 2025 року ми ідентифікували проблему в нафтогазовій сфері та виокремили конкретні проблеми щодо діяльності незаконних АЗС", – розповів Буздиган.

Бюро отримало відомості від Нафтогазової асоціації України щодо 421 АЗС, які мали ознаки незаконної діяльності, тоді як додатково власними силами було виявлено ще низку об'єктів – загалом 538.

Буздиган зазначив, що найбільш "кричуща" динаміка була зафіксована, зокрема, у Львівській та Одеській областях.

З наведених ним даних, у листопаді 2025 року у Львівській області нараховувалося 143 тіньові АЗС, в Одеській – 60, у Київській – 40, у Дніпропетровській – 32, у м. Києві – 10.

Після комплексу заходів (припинення роботи, демонтаж, вилучення бензовозів тощо) станом на січень 2026 року кількість таких об'єктів у м. Києві була зведена до нуля, у Львівській області – до 17, в Одеській – до 7.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки переходить до нової моделі роботи і концентрує ресурси на напрямах, які завдають найбільших втрат державі, у пріоритеті — припинення схем і зменшення тінізації економіки.