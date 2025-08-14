87,5 мільйонів збитків: на Донеччині та Чернігівщині посадовці отримали 45 підозр
На Донеччині та Чернігівщині посадовці отримали 45 підозр через оборудки з бюджетними коштами. Збитки – 87,5 млн грн.
Про це повідомляє Генпрокурор Руслан Кравченко.
"На Донеччині — чинні та колишні посадовці замість допомоги людям перетворили війну на бізнес. На Чернігівщині — суцільні оборудки з коштами громади", – наголосив він.
Зокрема, оборудки із закупівлями.
– Лиман, 15 км від фронту: підрядник мав поставити укриття на 20 людей, привіз — на 8.
— Директор обласного медзакладу переплатив за обладнання, ексочільник департаменту ОДА прийняв неякісні роботи на насосній станції, начальник відділу сільради переплатив за генератори.
— Чернігівщина: директори шкіл, підрядники та керівництво відділу освіти Сосницької селищної ради розтратили кошти на ремонтах і закупівлях.
Земля.
— Незаконне заволодіння понад 57 га, зокрема 2 га земель історико-культурного призначення.
Нажива на війні.
— Посадовці Чернігівської ОВА закуповували товари для відновлення зруйнованої інфраструктури та житла за завищеними цінами, маніпулювали тендерами на облаштування спостережних пунктів та вогневих позицій.
— Двоє директорів гімназій — депутати селищної ради — брали хабарі за фіктивне працевлаштування чоловіків призовного віку.
Махінації з виплатами.
— Колишні бухгалтери лікарень та ексспеціаліст селищної ради завищували зарплати, ексголова ради передав свій електронний підпис для безпідставних переказів.
— Директор лікарні-депутат "намалювала" кількість працівників і незаконно отримала мільйонні виплати медгарантій.
Освіта та інфраструктура.
— Підрядник наживався на ремонті дитсадка, посадовці Покровської міськради переплатили за ремонт шкільного укриття та закупівлю ноутбуків.
Довкілля.
— Посадовці та працівники "Слов’янського лісгоспу" підробили документи та незаконно вирубали понад 50 га лісу.
