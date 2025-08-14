87,5 мільйонів збитків: на Донеччині та Чернігівщині посадовці отримали 45 підозр

На Донеччині та Чернігівщині посадовці отримали 45 підозр через оборудки з бюджетними коштами. Збитки – 87,5 млн грн.

Про це повідомляє Генпрокурор Руслан Кравченко.

"На Донеччині — чинні та колишні посадовці замість допомоги людям перетворили війну на бізнес. На Чернігівщині — суцільні оборудки з коштами громади", – наголосив він.

Зокрема, оборудки із закупівлями.

– Лиман, 15 км від фронту: підрядник мав поставити укриття на 20 людей, привіз — на 8.

— Директор обласного медзакладу переплатив за обладнання, ексочільник департаменту ОДА прийняв неякісні роботи на насосній станції, начальник відділу сільради переплатив за генератори.

— Чернігівщина: директори шкіл, підрядники та керівництво відділу освіти Сосницької селищної ради розтратили кошти на ремонтах і закупівлях.

Земля.

— Незаконне заволодіння понад 57 га, зокрема 2 га земель історико-культурного призначення.

Нажива на війні.

— Посадовці Чернігівської ОВА закуповували товари для відновлення зруйнованої інфраструктури та житла за завищеними цінами, маніпулювали тендерами на облаштування спостережних пунктів та вогневих позицій.

— Двоє директорів гімназій — депутати селищної ради — брали хабарі за фіктивне працевлаштування чоловіків призовного віку.

Махінації з виплатами.

— Колишні бухгалтери лікарень та ексспеціаліст селищної ради завищували зарплати, ексголова ради передав свій електронний підпис для безпідставних переказів.

— Директор лікарні-депутат "намалювала" кількість працівників і незаконно отримала мільйонні виплати медгарантій.

Освіта та інфраструктура.

— Підрядник наживався на ремонті дитсадка, посадовці Покровської міськради переплатили за ремонт шкільного укриття та закупівлю ноутбуків.

Довкілля.

— Посадовці та працівники "Слов’янського лісгоспу" підробили документи та незаконно вирубали понад 50 га лісу.

