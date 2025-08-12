Збитки на 33 мільйона гривень: на Житомирщині посадовців викрили на корупції

Посадовців на Житомирщині викрили на корупції, яка призвела до збитків у 33 мільйони гривень.

Про це повідомляє Генпрокурор Руслан Кравченко.

Кравченко повідомив про 7 схем, які було викрито на Житомирщині:

колишній керівник філії Держземагентства та керівники колективних сільгосппідприємств заволоділи 152 земельними ділянками у Малинській та Чоповицькій громадах — 1747 га;

Начальник відділу Оліївської сільради незаконно передав 3,5 га земель;

Голова Головківської сільради внесла фальшиві відомості до договору оренди 100 га;

посадовець Малинської міськради, що на Житомирщині, вимагав гроші за "невтручання" в роботу підприємця;

також до суду скеровано справу щодо заступників директора приватної фірми та в.о. директора держпідприємства, які отримали 1,4 млн грн за безперешкодне користування понад 300 га землі;

ремонти, закупівлі електроенергії, реконструкції дитсадка, фіктивні виплати за лікування пацієнтів, фіктивне працевлаштування — схеми працювали у школах, лікарнях, комунальних підприємствах;

депутат Житомирської міськради не задекларував майно на кілька мільйонів гривень.

Загалом схеми завдали збитків державі на 33,1 млн грн, які недоотримав держбюджет, 4,9 млн грн — незадеклароване майно, 0,4 млн грн — легалізовані незаконно отримані кошти.

