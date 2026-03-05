На Івано-Франківщині ліквідували мережу нелегальних АЗС

Детективи Бюро економічної безпеки викрили та припинили діяльність мережі нелегальних автозаправних станцій, що функціонували на території Івано-Франківської області.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що АЗС здійснювали роздрібну торгівлю пальним невідомого походження без необхідних дозвільних документів.

Детективи БЕБ провели обшуки на чотирьох автозаправних станціях, в результаті чоло вилучили понад 28 тис. літрів дизельного пального, 21 тис. літрів бензину невідомого походження, а також 8 резервуарів для зберігання пального і паливно-роздавальні колонки.

Незаконно встановлені АЗС демонтували.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) в рамках роботи з детінізації паливного ринку заявило про суттєве скорочення кількості незаконних автозаправних станцій у низці регіонів та про додатковий фіскальний ефект для бюджету.