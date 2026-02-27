У Вінниці ліквідували масштабне виробництво рідин для електронок

У Вінниці ліквідували потужне виробництво рідин для електронних сигарет, яке працювало без ліцензій та дозвільних документів, постачаючи товар по всій Україні.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Йдеться, що під час обшуків вилучено обладнання та продукції на суму понад 20 мільйонів гривень. Конфісковано десятки тисяч ємностей з ароматизаторами, нікотином та готовими сумішами сумнівної якості.

Зазначається, що за останні п'ять місяців БЕБ спільно з іншими правоохоронними органами провели близько 100 обшуків, що охопили не лише виробничі потужності, а й місця зберігання та продажу.

Результатом стало припинення роботи понад 60 магазинів на території Вінниччини, які торгували незаконно виготовленими підакцизними товарами, поінформували в БЕБ.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки у Вінницькій області припинило незаконну діяльність чотирьох торгових точок, що здійснювали продаж рідин для електронних сигарет та супутніх товарів.