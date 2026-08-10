У Чернівцях заборонили прокат електросамокатів: яка причина

Чернівецька міськрада ухвалила рішення про розірвання меморандумів із трьома операторами прокату електросамокатів, фірми Bolt, Vevi та Jet.ua мають прибрати усі електросамокати з вулиць.

Про це пише Zaxid.net.

Рішення про розірвання меморандумів із трьома операторами прокату електросамокатів Чернівецька міськрада ухвалила під час сесії 10 серпня. Йдеться про фірми Bolt, Vevi та Jet.ua.

Як стало відомо з прямої трансляції сесійного засідання, за рішення проголосували 22 депутатів.

Меморандуми розірвали "через численні скарги мешканців на хаотичне розміщення електросамокатів та порушення правил безпеки руху їх користувачами".

Депутати зазначили, що впродовж 14 днів фірми прокату мають прибрати усі електросамокати з вулиць. Також з об'єктів благоустрою заберуть зарядні станції та інші прилади, які були необхідні для обслуговування самокатів.

Якщо компанії не приберуть вчасно транспорт, самокати заберуть на майданчик тимчасового зберігання.

На території Чернівецької громади працювали три оператори прокату електросамокатів – це Bolt, Vevi та Jet.ua, пише Zaxid.net.

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