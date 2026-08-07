Угода закрита: Uklon купив оператора електросамокатів e-Wings

Компанія Uklon закрила угоду з придбання 100% корпоративних прав компанії-оператора електросамокатів e-Wings за 97.6 мільйонів гривень.

Про це говориться у пресрелізі компанії Uklon.

"7 серпня 2026 року компанія Uklon оголосила про закриття угоди з придбання 100% корпоративних прав компанії-оператора електросамокатів e-Wings. Сума угоди склала 97.6 мільйонів гривень до коригування", – говориться у повідомленні.

Оператор електросамокатів e-Wings представлений у 11 містах: Львові, Івано-Франківську, Одесі, Кременчузі, Сумах, Горішніх Плавнях, Дрогобичі, а також в Золочеві, Тернополі, Ірпені, Чернігові. Загальний парк підключених електросамокатів – близько 3 тисяч.

Придбання e-Wings стало першою M&A угодою з придбання бізнесу в історії Uklon, зазначили у сервісній IT-компанії Uklon.

CEO Uklon Сергій Гришков назвала угоду знаковим моментом для Uklon. "Ми вперше в історії масштабуємось через M&A, і робимо це усвідомлено, обираючи напрям, який підсилює нашу екосистему", – прокоментував він.

Для розвитку нового напряму у компанії сформовано окремий бізнес-юніт – Micromobility, який очолив співзасновник e-Wings Роман Мотрук на посаді Head of Micromobility.

Він відповідає за стратегічний розвиток напрямку мікромобільності та пошук синергії з іншими сервісами екосистеми Uklon.

Співзасновник e-Wings Олег Білий, який відповідав за операційну діяльність, обійняв посаду Head of Micromobility Operations та опікуватиметься ключовими операційними бізнес-процесами.

Команда напряму переходить під керівництво Вадима Іщенка, Chief Operating Officer Uklon, який відповідає за розвиток екосистеми нових продуктів і сервісів. Загалом до Uklon долучилося понад 20 людей з команди e-Wings.

Упродовж перехідного періоду сервіс оренди електросамокатів продовжить працювати через застосунок e-Wings в усіх 11 містах присутності. Водночас Uklon вже розпочав процес інтеграції сервісу мікромобільності у свій однойменний застосунок.

Згідно з оприлюдненим фінансовим звітом Kyivstar Group Ltd., у другому кварталі 2026 року загальна виручка Uklon склала $32,8 млн, що на 51% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.

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Нагадаємо:

Компанія Uklon оголосила про підписання угоди з придбання 100% корпоративних прав компанії-оператора електросамокатів e-Wings.

Наприкінці березня 2025 року мобільний оператор "Київстар" придбав 97% акцій українського сервісу з замовлення таксі та доставки Uklon за 155,2 млн доларів.

Наприкінці травня Uklon розпочала перше в Україні дослідження та пілотне тестування технології дистанційного керування, яка є містком для розгортання технології Autonomous Vehicles (безпілотних авто), включно з роботаксі.