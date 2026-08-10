Мінінфраструктури оголосило найбільший конкурс на міжобласні автобусні маршрути

Мінінфраструктури оголосило новий конкурс на 250 міжобласних автобусних маршрутів, більшість з них сполучають прифронтові регіони.

Про це інформує Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Конкурс відбудеться 18 вересня 2026 року об 11:00 дистанційно у форматі відеоконференції. Подати документи для участі перевізники можуть до 23:59 27 серпня 2026 року.

Увесь процес проводиться онлайн через Єдиний комплекс інформаційних систем у сфері безпеки на наземному транспорті. Участь у конкурсі — повністю онлайн: від подання документів до визначення переможців.

зазначають у міністерстві.

"Це найбільший конкурс на міжобласні автобусні маршрути за новою процедурою. Провести конкурс одразу на 250 маршрутів стало можливим саме завдяки цифровізації процесів у рамках реформи внутрішніх перевезень", — зазначив перший заступник Міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Сергій Деркач.

Серед маршрутів — сполучення між Києвом, Дніпром, Одесою, Львовом, Харковом, Чернівцями, Миколаєвом, Херсоном, Запоріжжям, Полтавою, Сумами, Волинню, Закарпаттям та іншими регіонами.

Переможці конкурсу отримають електронні дозволи на обслуговування маршрутів.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Міністерство розвитку громад та територій України разом з Укртрансбезпекою розпочали видачу перших цифрових дозволів на міжобласні автобусні маршрути.

Раніше повідомлялося, що вперше конкурс на міжобласні автобусні маршрути відбудеться в електронному форматі – через Єдиний комплекс інформаційних систем Укртрансбезпеки (ЄКІС).

Кабінет міністрів ухвалив перехід до цифровізації процедури конкурсів на внутрішні автобусні маршрути, яка буде проходити через онлайн-кабінет перевізника.

Мінрозвитку провело конкурс на міжобласні автобусні маршрути: 47 перевізників забезпечуватимуть перевезення пасажирів на 65 міжобласних маршрутах.