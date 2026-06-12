Самокати та моноколеса можуть стати учасниками дорожнього руху: комітет підтримав проєкт

Комітет з питань транспорту Верховної Ради порекомендував ухвалити в цілому законопроєкт №3023 щодо користувачів персонального легкого транспорту.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

Документ визнає користувачів електросамокатів та моноколіс із максимальною швидкістю руху до 25 км/год учасниками дорожнього руху.

Він також визначає обов'язки дітей та підлітків під час пересування таким транспортом, а також маршрути їхнього руху.

Законопроєкт ухвалили в першому читанні ще у 2020 році.

У разі остаточного ухвалення закону користувачі електротранспорту будуть зобов'язані рухатися по велосипедних доріжках, а там, де їх немає – по краю проїзної частини дороги, вулиці або по узбіччю.

Вони будуть зобов'язані рухатися попутно з загальним потоком транспортних засобів.

Також заборонять їздити на електросамокатах у стані сп'яніння, користуватися телефоном за кермом та возити пасажирів.

Після ухвалення базового закону будуть оновлені Правила дорожнього руху, де деталізують питання допустимої швидкості руху та інші практичні правила користування електросамокатами та моноколесами, зокрема вікові обмеження.

Зараз у законодавстві мінімальний вік, з якого дозволено виїжджати на дорогу, становить 14 років – для велосипедистів. Право на керування мопедами чи мотоциклами з'являється з 16 років.

Крім того, законопроєкт створює правову основу для штрафування порушників. Він також надасть органам місцевого самоврядування повноваження обмежувати чи забороняти або дозвіл руху легкого персонального транспорту на окремих територіях громади.

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