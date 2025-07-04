У Чехії стався масштабний блекаут

Чехія постраждала від масового відключення електроенергії, яке сталося у п'яти регіонах і торкнулося частини Праги.

Про це повідомляє Denik.cz

Знеструмлення сталося у таких регіонах, як Ліберець, Північна Богемія, Східна Богемія, Центральна Богемія, без струму залишилася частина Праги.

"Частина системи електропередач знеструмлена, загалом знеструмлено вісім підстанцій. Наразі енергетики з'ясовують причину. Тим часом пожежники допомагають людям, які застрягли в ліфтах", – говориться у повідомленні.

У той же час, за даними Національного офісу з кібер- та інформаційної безпеки, відключення не було результатом кібератаки

Знеструмлення торкнулося загалом восьми підстанцій системи електропередач, п'ять з них вже відновили роботу,повідомив оператор системи передачі електроенергії CEPS. Загалом у країні налічується близько 44 підстанцій електропередач.

У Празі відключення зупинило роботу трьох ліній метро на кілька хвилин, після чого лінії знову почали працювати. Всі трамваї на лівому березі Влтави були відновлені після 12:30, в той час як на правому березі працює лише одна ділянка. Аеропорт Праги вже працює.

"У Ліберці через відключення перестали ходити трамваї і всі системи, пов'язані з електрикою, вийшли з ладу. Проблеми є і в транспортній системі Центральної Чехії, але енергетики намагаються відновити постачання", – повідомляє видання.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Іспанія зіштовхнулася з ще одним блекаутом, коли не працювали телефони та був відсутній Інтернет. Всі мобільні мережі в Іспанії зникли, лише через чотири тижні після того, як країна постраждала від загальнонаціональних відключень.

28 квітня близько полудня в Іспанії та Португалії сталось раптове відключення електроенергії. Цілі міста залишились без світла та Інтернету, зупинили роботу аеропорти, метро та залізничне сполучення. На дорогах по всій Іспанії та Португалії ускладнений рух, оскільки перестали працювати світлофори.

Згодом повідомлялося, що асштабний блекаут у Європі стався через "екстремальне коливання температури" у внутрішніх районах Іспанії.