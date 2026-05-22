В п'яти регіонах Чехії працюватиме кур'єрська доставка Nova Post

Кур'єрська доставка Nova Post уже працює без вихідних у Празі, Пльзенському, Південно-Моравському, Моравсько-Сілезькому та Карловарському краях у Чехії.

Про це інформує пресслужба компанії.

Зазначається, що у межах міста курʼєр може приїхати за запитом протягом 1–2 годин або у той час, який зручний саме клієнту. Також доступні точні 2-годинні інтервали доставки з обовʼязковим попереднім інформуванням.

Для відправлень по краю працює формат "день у день", якщо заявка була оформлена до 10:00.

За даними компанії, загалом за добу посилки доставляють у 16 міст Чехії, а також до Братислави, Мілана, Варшави та Берліна. Доставка до Львова займає два робочі дні.

Крім цього, Nova Post спростила сам процес відправки з адреси або через поштомати AlzaBox: курʼєр має із собою все необхідне для пакування тож готувати посилку заздалегідь не обовʼязково.

Також не потрібно маркувати відправлення: достатньо будь-яким способом позначити номер посилки, або це зробить кур'єр під час оформлення.

Йдеться, що оплату можна здійснити готівкою, онлайн або карткою через POS-термінал прямо під час передачі чи отримання. Якщо ж у поштоматі, тоді оплатити у мобільному застосунку Nova Post.

