Чехія готова інвестувати в трубопровід "Дружба", щоб забезпечити постачання нафти до Словаччини, заявив у міністр промисловості країни Карел Гавлічек.

Про це пише Reuters.

Словаччина, разом із Угорщиною, була відключена від постачання російської нафти через Україну з кінця січня, оскільки Київ ремонтує пошкодження нафтопроводу "Дружба" після російського удару.

"Чехи припинили використовувати російські постачання через "Дружбу" минулого року після розширення трубопроводу TAL, що проходить з Італії до Німеччини, перш ніж з'єднатися з іншими трубопроводами", – говориться у публікації

Прага раніше згадувала про можливість реверсування потоку чеської ділянки нафтопроводу "Дружба" до Словаччини, зазначає агентство.

"Ми запропонували Словаччині можливість використання реверсного потоку нафти в трубопроводі Дружба." Іншими словами, ми готові почати інвестувати в технічні заходи, щоб нафта могла постачатися з Чехії до Словаччини," сказав Гавлічек після зустрічі в Празі з міністром економіки Словаччини Денісою Саковою.

Гавлічек сказав, що інвестиції спочатку становитимуть до 1 мільярда чеських крон (47 мільйонів доларів США).

Десятки тисяч тонн нафти на місяць можуть надходити таким чином до Словаччини в режимі надзвичайної ситуації, заявили міністри, а річна потужність може зрости в наступні два-три роки до 2-3 мільйонів тонн.

Раніше повідомлялося, що 18 березня, група експертів з Європейського Союзу відвідає місце руйнування нафтопроводу "Дружба" в Україні, щоб оцінити пошкодження та фронт робіт для поновлення його роботи.

Як повідомляла "Європейська правда", Україна прийняла пропозицію ЄС щодо залучення фінансових ресурсів та експертної підтримки для відновлення поставок нафти до Угорщини і Словаччини через трубопровід "Дружба".

Зокрема, президент України Володимир Зеленський у листі до лідерів ЄС пообіцяв їм відновити транзит через нафтопровід "Дружба" за приблизно півтора місяця.