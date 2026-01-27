У 2025 році Україна на 13,3% збільшила імпорт добрив

Минулого року імпорт добрив в Україну зріс на 13,3% у порівнянні з 2024 роком.

Про це пише Latifundist.com.

Поставки зросли майже за всіма видами продукції. За даними аналітиків інформагентства "Інфоіндустрія", найбільше зростання – в сегменті азотних добрив.

Якщо у 2024 році імпорт добрив становив 2,898 млн тон, то у 2025 році — вже 3,285 млн тон. З них основні види добрив склали 3,058 млн тон.

"Фактичні обсяги імпорту виявилися вищими за очікування аналітиків. Зокрема, Україна закупила на 120 тис. тон добрив більше, ніж прогнозувалося ще в середині 2025 року", – говориться у повідомленні.

Водночас експерти заявляють про наявність значних перехідних запасів за окремими, критично важливими групами добрив.

"У 2025 році Україна суттєво наростила імпорт мінеральних добрив, однак цього обсягу все одно недостатньо для покриття внутрішніх потреб", – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що цього року сільгоспвиробникам доведеться витратити на комплекс польових робіт на 5-10% більше: замість торішніх майже 600 млрд гривень – до 620-650 млрд гривень.

Раніше командування ВМС ЗСУ спільно з Одеською ОВА ухвалили рішення частково зняти заборону на ввезення морським шляхом мінеральних добрив.

Раніше повідомлялося, що компанії-імпортери були змушені переспрямували судна з селітрою та аміаком, які йшли до українських портів, на Джурджулешти (Молдова) та Галац (Румунія).

Раніше Служба безпеки України повідомила, що викрила в Одеській області двох російських агентів, які готували ракетний удар по сховищу селітри в одному з морських портів.

Міністерство розвитку громад та територій України запропонувало спільно з іншими відомствами та бізнесом розробити комплексне рішення для можливості обробки в портах комплексних добрив.

Раніше повідомлялося, що у першому півріччі Україна наростила імпорт добрив на 25%. Усього було імпортовано 1 млн 563 тис тон добрив. За той самий період минулого року іспорт склав 1 млн 249 тис тон.