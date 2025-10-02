Три роки дії програми єОселя: українці взяли понад 34 мільярди кредитів

За три роки дії програми доступного іпотечного кредитування єОселя 20 272 українські родини змогли придбати власне житло.

Про це інформує Міністерство економіки.

Загальна сума наданих пільгових кредитів склала понад 34,1 млрд грн.

"Програма єОселя є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», спрямованої на стимулювання попиту на українські товари й створення сприятливих умов для розвитку виробництва", – говориться у повідомленні.

"Три роки тому держава запустила єОселю, і сьогодні це вже один із найбільш впізнаваних інструментів держполітики", – зазначив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

"Програма забезпечила понад 20 тисяч родин власним житлом, а ще допомогла підтримати будівельну галузь під час війни, створити робочі місця та стимулювати суміжні галузі промисловості", – додав він.

Міністр пообіцяв, що уряд і надалі розширюватиме можливості доступної іпотеки.

Завдяки єОселі у власних домівках уже зростають понад 12,5 тисяч дітей, говориться у повідомленні.

Найчастіше програмою користуються молоді родини з однією дитиною та одинаки, для яких це перша можливість придбати власне житло.

За час дії програми уряд кілька разів розширював її умови:

В жовтні 2022 року можливість брати пільгову іпотеку отримали військові за контрактом, медики, педагоги та науковці;

згодом програма почала діяти для всіх українців, які потребують нового житла;

у листопаді 2024 року уряд змістив фокус програми на первинний ринок: відтоді на базових умовах можна купувати квартири та будинки віком до трьох років;

військові, медики, педагоги, науковці, ветерани можуть купувати житло на прифронтових територіях віком до 10 років; а ВПО - до 20 років - по всій країні;

також з листопада 2024 року молодь до 25 років може заходити в програму з першим внеском від 10% замість 20%; сплатити його можна і сертифікатом єВідновлення;

у серпні 2025 року уряд запустив новий напрям підтримки для ВПО та мешканців прифронтових територій: компенсація до 70% першого внеску, до 70% щомісячних платежів протягом року та до 40 тис. грн супутніх витрат (на це у держбюджеті передбачено 4,4 млрд грн).

"Завдяки цим змінам попит на новобудови суттєво зріс: якщо раніше їх обирала третина учасників програми, то у 2025 році — вже 40%", – говориться у повідомленні..

Найбільше кредитів оформлено в Київській області — 5 633, а також у столиці — 4 386. Активними учасниками стали також Львівщина (1 248 кредитів), Івано-Франківщина (941), Одещина (921) та Вінниччина (901).

Програма працює і в прифронтових регіонах: у Чернігівській області видано 601 кредит, у Дніпропетровській — 607, у Харківській — 155, у Запорізькій — 52.

Нагадаємо:

В Україні у межах програми "єОселя" почав діяти новий механізм компенсації частини іпотечних витрат для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій з 10 вересня 2025 року

Перша родина внутрішніх переселенців придбала житло за новим механізмом програми "єОселя".

У Києві найменший можливий перший внесок за програмою "єОселя" на найдешевшу квартиру на первинному ринку становить 487 тис. грн. Водночас у Львові мінімальний внесок сягає 618 тис. грн, в Ужгороді — навіть 640 тис. грн.