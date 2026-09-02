City Mall у Запоріжжі на місяць призупинив роботу через посилення ударів РФ

Торговельний комплекс City Mall у Запоріжжі до кінця вересня призупиняє роботу через посилення російських ударів по цивільних обʼєктах.

Про це повідомили у Асоціації ритейлерів України (RAU).

"ТРК City Mall у Запоріжжі, що належить компанії Arricano, до кінця вересня призупиняє свою роботу. Рішення ухвалене з огляду на поточну безпекову ситуацію", – говориться у повідомленні.

За останній місяць ворог суттєво збільшив кількість ударів по цивільних обʼєктах, зокрема по торговельних комплексах.

Також ворог вдарив по гіпермаркету "Епіцентр", розташованому безпосередньо поряд з ТРК City Mall у Запоріжжі.

У компанії пояснили, що зважаючи на це, вирішили тимчасово призупинити роботу запорізького торговельного комплексу.

"Це дуже непросте рішення, та безпека відвідувачів і орендарів для нас є найбільшою цінністю", — зазначили у Arricano.

Команда ТРК продовжить аналіз безпекової ситуації у місті та перебуватиме у постійному контакті з орендарями. Наприкінці вересня компанія додатково оцінить ситуацію і окремо повідомить про подальший режим роботи комплексу, говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Кількість відвідувачів торгівельних центрів в Україні різко знизилася після масованих атак РФ на такі об'єкти.

21 серпня російські війська двічі атакували безпілотниками торгівельний центр у Кривому Розі. Унаслідок ударів загинули 16 людей, ще 130 постраждали, серед них 23 дитини.

27 серпня внаслідок російської атаки постраждав склад у Київській області, який використовувала мережа "Фора". Мережа встигла попрацювати з цим об'єктом лише чотири дні.

Росіяни знищили близько 90% сучасних місць зберігання товарів в Україні, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.