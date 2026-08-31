Російські атаки обвалили трафік у ТРЦ України

Українці стали менше ходити до ТРЦ через ризик російських атак

Кількість відвідувачів торгівельних центрів в Україні різко знизилася після масованих атак РФ на такі об'єкти.

Про це повідомив гендиректор консалтингової компанії Retail & Development Advisor (RDA) Андрій Лотоцький, передає LIGA.net.

"Ми бачимо значне падіння трафіку. Покупець десять разів подумає, чи справді треба йти в ТРЦ", – сказав він.

Лотоцький зазначив, що це може призвести до падіння продажів, а орендарі не зможуть платити за оренду приміщень.

З початку повномасштабної війни станом на кінець липня зазнали втрат чи були зруйновані 38 українських ТРЦ загальною площею 1,4 млн кв. м.

Окремі об'єкти зазнавали пошкоджень неодноразово, як-от ТРЦ "Квадрат" та Blockbuster Mall у Києві.

Радник президента України з технологічних питань Сергій Бескрестнов ("Флеш") раніше заявляв, що росіяни і далі намагатимуться знищити великі торгівельні центри, а на евакуацію після оголошення повітряної тривоги буде не більше двох хвилин.

Нагадаємо:

21 серпня російські війська двічі атакували безпілотниками торгівельний центр у Кривому Розі. Унаслідок ударів загинули 16 людей, ще 130 постраждали, серед них 23 дитини.

У ніч на 25 серпня російські загарбники атакували ТРЦ "Караван" у Дніпрі. 28 серпня він відновив роботу.