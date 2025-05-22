Трамп продає іноземцям доступ до себе – CNN

Більшість найбільших власників мемекоінів Трампа проживають за кордоном, включаючи головного інвестора – криптомагната китайського походження, якого в США звинувачували у шахрайстві.

Про це пише CNN.

Тому стурбованість критів рішення президента виставити на аукціон приватну вечерю за допомогою криптовалюти під брендом Трампа небезпідставна, зазначає CNN.

Тим більше, що це – потенційна можливість для іноземців купити доступ до чинного президента, що прямо заборонено Конституцією США, говориться у публікації.

Очікується, що на анасованій гала-вечорі у приватному гольф-клубі Трампа неподалік від Вашингтона буде сам президент США та 220 найбільших покупців $TRUMP, які за три тижні вклали близько 148 мільйонів доларів у мемекоїн.

Перші 25 власників монет $TRUMP отримали право на приватну екскурсію Білим домом, а такий доступ зазвичай зарезервований для глав держав.

"Одним з публічно відомих гостей став громадянин Сент-Кітс і Невіс Джастін Сун, крипто-підприємець китайського походження. Сун підтвердив у у соціальних мережах, що для нього "велика честь" підтримувати Трампа і він радий бути присутнім на гала-вечорі "як його головний фанат", – пише CNN.

У 2023 році засновника блокчейн-компанії Tron американські регулятори звинуватили у продажу незареєстрованих цінних паперів та шахрайському маніпулюванні ціною цифрового токена Tronix, зазначено у публікації.

CNN також зазначає, що Сун раніше витратив 4,6 млн дол на вечерю з Уорреном Баффетом, яку потім переніс, і 28 млн дол на те, щоб приєднатися до Джеффа Безоса на борту першого екіпажу Blue Origin, що теж не було здійснено.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що криптовалютний проєкт Дональда Трампа заробив щонайменше 350 млн дол після запуску його мемкоіна в січні.

Аналіз блокчейн-даних, проведений Financial Times, показав, що цифрові гаманці, пов'язані з людьми, які керують проєктом, отримали прибуток від продажу токенів $TRUMP у перші три тижні.

Трамп та його дружина Меланія запустили мемкоіни – цифрові активи без практичного застосування, чия вартість залежить від спекуляцій, – всього за кілька днів до старту його президентської кампанії.

Раніше повідомлялося, що сім'я Дональда Трампа отримала контроль над криптовалютною компанією World Liberty Financial, яка залучила 550 млн дол від інвесторів. Після зміни керівництва структури Трампа отримали 75% доходів від продажу токенів та 60% від діяльності компанії.

Проєкт був заснований у 2024 році для надання фінансових послуг через DeFi (децентралізовані фінанси). Його токени $WLFI дають право голосу, але не можуть бути продані.

Раніше повідомлялося, що Bitcoin досяг рекордного рівня на тлі оптимізму щодо регулювання в Сполучених Штатах Америки. Найбільша криптовалюта піднялася до рекордних $109 302, подолавши попередній максимум.

Bitcoin та криптовалютний ринок загалом зросли останніми тижнями завдяки регуляторним факторам, зокрема законопроєкту про стейблкоїни, який просувається в Сенаті США після того, як група демократів відмовилася від своїх опозиційних поглядів в понеділок, 19 травня.

Підтриманий регуляторний законопроєкт тепер будуть обговорювати в Сенаті, його сподіваються ухвалити вже цього тижня.

Раніше повідомлялося, що Адміністрація президента США Дональда Трампа прийме в подарунок від королівської родини Катару реактивний літак Boeing 747-8.

При чому американське законодавство забороняє урядовцям приймати дорогі подарунки від іноземних держав. Та джерела ABC News запевняють, що юристи Білого дому та Міністерства юстиції уже підготували правовий висновок.