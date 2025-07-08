Трамп опублікував нові "тарифні листи" до торгових партнерів США

Президент США Дональд Трамп опублікував нові листи до торгових партнерів США про тарифи, з найвищою ставкою 40%.

Про це пише The Guardian.

"Дональд Трамп опублікував у Truth Social більше листів про тарифи, адресованих урядам країн. Туніс зіткнеться з 25% митом на товари, що імпортуються до США, для Індонезії тарифи складуть 32%, для Бангладешу і Сербії – 35%, Боснії – 30%, для Камбоджі та Таїланду – 36%", – говориться у повідомленні.

Разом із листами, які вже були надіслані раніше, кількість повідомлень досягла 14, зазначає видання.

Трамп вже оголосив про 25% мита на товари з Японії, Південної Кореї, Малайзії та Казахстану. Він обклав митом у 30% Південну Африку та митом у 40% Лаос і М'янму.

"М'янма та Лаос поки що постраждали найбільше. Південно-східноазійська країна Лаос, яку США була сильно бомбили під час холодної війни, має рівень бідності 18,3%. М'янма досі оговтується від руйнівного землетрусу та років громадянської війни після військового перевороту 2021 року", – говориться у публікації.

Нагадаємо:

Раніше видання The Guardian писало, що те, що нові тарифні ставки для країн, які ведуть торгівлю з США, набувають чинності 1 серпня, з одного боку надає країнам додаткову тритижневу відстрочку, але з іншого – означає тривалий період невизначеності для імпортерів.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що США введуть додаткове 10-відсоткове мито для будь-яких країн, які приєднаються до "антиамериканської політики" блоку країн, що розвиваються, BRICS.

На тлі того, що традиційні міжнародні майданчики - такі як G7 і G20 - переживають розбіжності, а підхід "Америка понад усе", який просуває Трамп, спричиняє напругу, BRICS позиціонує себе як альтернатива, що виступає за багатосторонню дипломатію на тлі війн і торгових конфліктів.