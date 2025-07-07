США каратимуть симпатиків BRICS новими митами через "антиамериканську політику"

Президент Дональд Трамп заявив, що США введуть додаткове 10-відсоткове мито для будь-яких країн, які приєднаються до "антиамериканської політики" блоку країн, що розвиваються, BRICS.

Про це повідомляє агентство Reuters.

На тлі того, що традиційні міжнародні майданчики - такі як G7 і G20 - переживають розбіжності, а підхід "Америка понад усе", який просуває Трамп, спричиняє напругу, BRICS позиціонує себе як альтернатива, що виступає за багатосторонню дипломатію на тлі війн і торгових конфліктів.

У своєму вступному слові на саміті BRICS в Ріо-де-Жанейро президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва порівняв об'єднання з Рухом неприєднання часів Холодної війни - коаліцією країн, які не хотіли ставати на бік ні Заходу, ні СРСР.

"BRICS - це спадкоємець Руху неприєднання", - сказав Лула, - "Коли багатосторонні механізми піддаються атакам, наша автономія знову під загрозою".

У спільній заяві, оприлюдненій у неділю вдень, країни BRICS попередили, що зростання тарифів загрожує світовій торгівлі - натякаючи на політику Трампа, не називаючи його прямо.

Через кілька годин після цього Трамп опублікував допис на платформі Truth Social:

"Будь-яка країна, яка приєднується до антиамериканської політики BRICS, буде обкладена додатковими 10% митами. Жодних винятків із цієї політики не буде. Дякую за увагу!"

Трамп не уточнив, що саме має на увазі під "антиамериканською політикою".

Його адміністрація намагається укласти десятки торговельних угод із різними країнами до 9 липня - дедлайну, після якого планують запровадити великі "відповідні мита". Міністерство закордонних справ Індії поки що не дало коментарів.

Як зазначив Лула, країни BRICS наразі становлять понад половину населення світу та 40% світової економіки. Він також застеріг бізнес-спільноту від зростання протекціонізму.

Спочатку BRICS об'єднував Бразилію, Росію, Індію та Китай (перший саміт відбувся 2009 року). Згодом приєдналася Південна Африка. У 2024 році до BRICS також приєдналися Єгипет, Ефіопія, Індонезія, Іран, Саудівська Аравія та ОАЕ. Поточний саміт - перший, у якому бере участь Індонезія.

Понад 30 країн уже висловили зацікавленість у членстві або партнерстві з BRICS.

Нагадаємо:

Нігерія стала дев'ятою країною-партнером БРІКС. Країна є найбільш населеною на Африканському континенті, а також ділить лідерство в Субсахарській Африці за номінальним ВВП з Південною Африкою, яка є членом БРІКС.