Нові заяви Трампа і адміністрації щодо митних тарифів викликають плутанину – The Guardian

Адміністрація Трампа заявила, що нові тарифні ставки для країн, які ведуть торгівлю з США, набувають чинності 1 серпня, і це з одного боку надає країнам додаткову тритижневу відстрочку, але з іншого – означає тривалий період невизначеності для імпортерів.

Про це пише The Guardian.

"Президент США Дональд Трамп заявив, що його команда почне розсилати торговельним партнерам листи з новими тарифними ставками до закінчення початкового 90-денного терміну, відведеного на цьому тижні для укладення угоди", – нагадує видання.

Дональд Трамп заявив, що його адміністрація планує вже в понеділок почати надсилати листи торговельним партнерам США з новими тарифами на тлі плутанини щодо того, коли нові тарифи набудуть чинності. "Це може бути 12, може бути 15 [листів], і ми також уклали угоди, так що у нас буде комбінація листів, і деякі угоди вже укладені", – сказав президент журналістам.

Адміністрація Трампа заявила, що торговельним партнерам, які не укладуть угоду до 9 липня, будуть розіслані листи з повідомленням про підвищення тарифів, які набудуть чинності 1 серпня.

У зв'язку з тим, що раніше оголошена 90-денна пауза щодо тарифів закінчується 9 липня, Трампа запитали, чи набудуть чинності нові тарифи цього тижня, чи 1 серпня, як припускали деякі чиновники.

"Ні, тарифи будуть, тарифи будуть, тарифи будуть, тарифи будуть, тарифи будуть", – невпевнено почав президент. "Я думаю, що ми закінчимо з більшістю країн до 9 липня, так. Або лист, або угода". Відчувши плутанину, його міністр торгівлі Говард Лутнік втрутився і додав: "Але вони набувають чинності 1 серпня. Тарифи набувають чинності 1 серпня, але президент встановлює ставки і укладає угоди прямо зараз", – пише The Guardian.

"У квітні Трамп оголосив про 10% базову ставку тарифів для більшості країн і додаткові мита в розмірі до 50%, хоча пізніше він відклав дату набуття чинності для всіх мит, крім 10%, до 9 липня. Нова дата – 1 серпня – надає країнам додаткову тритижневу відстрочку, але водночас занурює імпортерів у тривалий період невизначеності через брак ясності щодо тарифів", – говориться у публікації.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що США введуть додаткове 10-відсоткове мито для будь-яких країн, які приєднаються до "антиамериканської політики" блоку країн, що розвиваються, BRICS.

На тлі того, що традиційні міжнародні майданчики - такі як G7 і G20 - переживають розбіжності, а підхід "Америка понад усе", який просуває Трамп, спричиняє напругу, BRICS позиціонує себе як альтернатива, що виступає за багатосторонню дипломатію на тлі війн і торгових конфліктів.

Також повідомлялося, що американські компанії судяться з урядом через тарифи. Виробник іграшок Learning Resources звернулася до суду. І у травні суддя окружного суду США у Вашингтоні постановив, що тарифи проти нього є незаконними. Але уряд США одразу ж подав апеляцію, і Learning Resources все ще має сплачувати тарифи.

Раніше повідомлялося, що на думку CNN, президент США Дональд Трамп використовує свою "любов до тарифів", щоб тиснути на відомі американські компанії, але насправді не має достатніх важелів впливу і сподівається, що вони "моргнуть" першими.