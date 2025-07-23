Трамп оголосив про "масштабну" торговельну угоду з Японією
Президент США Дональд Трамп оголосив про підписання довгоочікуваної торговельної угоди з Японією, яка ще кілька тижнів тому здавалася недосяжною для союзників і основних торговельних партнерів.
Про це пише CNN.
"Я щойно підписав найбільшу торговельну угоду в історії; я думаю, що це, можливо, найбільша угода в історії з Японією", – заявив Трамп під час прийому з республіканськими членами американського конгресу.
"Угода передбачає, що американські імпортери платитимуть 15% "взаємних" тарифів на японські товари, що експортуються до США. Але що важливо для Японії, 15% ставка також поширюватиметься на автомобілі та автозапчастини, що дає їй перевагу над іншими великими експортерами транспортних засобів, які зіткнулися з 25% митом на експорт продукції автомобільного сектору з квітня цього року", – говориться у публікації.
За словами Трампа, Японія також інвестує в США 550 мільярдів доларів, додавши, що США отримають 90% прибутку. І що уугода створить сотні тисяч робочих місць.
Ця новина призвела до того, що в середу японські ринки досягли річного максимуму, а зростання цін на акції автовиробників підштовхнуло індекс Nikkei на 3,7% вгору, пише CNN.
Японські інвестиції у розмірі 550 мільярдів доларів у США будуть надані у формі акціонерного капіталу та кредитів для підтримки інвестицій японського бізнесу в такі ключові галузі, як фармацевтика та напівпровідники, зазначено у публікації.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялося, що Президент США Дональд Трамп погрожує запровадити вищі тарифи на японський експорт до США через, як він стверджує, небажання країни купувати рис, вирощений в Америці.
Хоча минулого року країна купила у США рису на суму 298 мільйонів доларів у США, згідно з даними торгової статистики Бюро перепису населення США. Між січнем і квітнем цього року Японія купила рису на суму 114 мільйонів доларів, говориться у публікації CNN.
Раніше повідомлялося, що Японія розглядає можливість збільшення імпорту сої та рису як поступку на торгових переговорах з США щодо запроваджених президентом Дональдом Трампом масштабних тарифів
Раніше повідомлялося, що Японія досягла "певного прогресу" в п'ятому раунді торгових переговорів з представниками США, спрямованих на скасування мит, які шкодять японській економіці.У спробі досягти угоди зі США Японія також пропонує механізм зниження тарифів на автомобілі залежно від того, наскільки країни сприяють розвитку автомобільної промисловості США.