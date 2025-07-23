Трамп оголосив про "масштабну" торговельну угоду з Японією

Президент США Дональд Трамп оголосив про підписання довгоочікуваної торговельної угоди з Японією, яка ще кілька тижнів тому здавалася недосяжною для союзників і основних торговельних партнерів.

Про це пише CNN.

"Я щойно підписав найбільшу торговельну угоду в історії; я думаю, що це, можливо, найбільша угода в історії з Японією", – заявив Трамп під час прийому з республіканськими членами американського конгресу.

"Угода передбачає, що американські імпортери платитимуть 15% "взаємних" тарифів на японські товари, що експортуються до США. Але що важливо для Японії, 15% ставка також поширюватиметься на автомобілі та автозапчастини, що дає їй перевагу над іншими великими експортерами транспортних засобів, які зіткнулися з 25% митом на експорт продукції автомобільного сектору з квітня цього року", – говориться у публікації.

За словами Трампа, Японія також інвестує в США 550 мільярдів доларів, додавши, що США отримають 90% прибутку. І що уугода створить сотні тисяч робочих місць.

Ця новина призвела до того, що в середу японські ринки досягли річного максимуму, а зростання цін на акції автовиробників підштовхнуло індекс Nikkei на 3,7% вгору, пише CNN.

Японські інвестиції у розмірі 550 мільярдів доларів у США будуть надані у формі акціонерного капіталу та кредитів для підтримки інвестицій японського бізнесу в такі ключові галузі, як фармацевтика та напівпровідники, зазначено у публікації.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Президент США Дональд Трамп погрожує запровадити вищі тарифи на японський експорт до США через, як він стверджує, небажання країни купувати рис, вирощений в Америці.

Хоча минулого року країна купила у США рису на суму 298 мільйонів доларів у США, згідно з даними торгової статистики Бюро перепису населення США. Між січнем і квітнем цього року Японія купила рису на суму 114 мільйонів доларів, говориться у публікації CNN.

Раніше повідомлялося, що Японія розглядає можливість збільшення імпорту сої та рису як поступку на торгових переговорах з США щодо запроваджених президентом Дональдом Трампом масштабних тарифів

Раніше повідомлялося, що Японія досягла "певного прогресу" в п'ятому раунді торгових переговорів з представниками США, спрямованих на скасування мит, які шкодять японській економіці.

У спробі досягти угоди зі США Японія також пропонує механізм зниження тарифів на автомобілі залежно від того, наскільки країни сприяють розвитку автомобільної промисловості США.