Одна з головних валют Азії знецінилася до мінімуму за 40 років

Японська єна ослабла нижче 162 за долар уперше майже за 40 років на тлі побоювань щодо наслідків війни в Ірані, зростання цін на енергоносії та політики Банку Японії.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Під час ранкових торгів у Токіо єна опускалася до 162,27 за долар. Від початку року японська валюта втратила понад 3%, що посилило очікування можливого втручання влади для її підтримки.

Генеральний секретар кабінету міністрів Японії Мінору Кіхара заявив, що уряд готовий діяти за потреби. Раніше японська влада вже виходила на ринок, коли падіння єни ставало надто різким.

На валюту тиснуть побоювання, що Банк Японії може запізнитися з приборканням інфляції порівняно з іншими великими центробанками. Додатковим фактором став стрибок цін на нафту через війну в Ірані.

Інвестори також стежать за фіскальною політикою уряду. Прем'єр-міністерка Санае Такаїчі наприкінці червня оголосила програму державних і приватних інвестицій в економічне зростання на суму, еквівалентну 2,3 трлн дол. протягом 14 років, але нестача деталей щодо фінансування посилила побоювання нового бюджетного розширення.

Додатковий тиск на єну створило ралі японського фондового ринку. Іноземні інвестори активно купували акції компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом і напівпровідниками, а валютне хеджування цих угод, за словами трейдерів, посилило продаж єни.

Нагадаємо:

Банк Японії підвищив ключову ставку з 0,75% до 1% — найвищого рівня з 1995 року — на тлі інфляції, слабкої єни та зростання цін на нафту.

У грудні 2025 року Банк Японії вже збільшував відсоткові ставки до рівнів, яких країна не бачила три десятиліття – з 0,5% до 0,75%.