Банк Японії залишив ставки без змін

У п'ятницю 31 липня Банк Японії, як і очікувалося, залишив процентні ставки на рівні 1%, але вперше попередив, що базова інфляція може перевищити цільовий показник.

Про це повідомляє Reuters.

Зберігаючи свою обіцянку продовжувати підвищувати процентні ставки, Банк Японії додав вплив сильного попиту на штучний інтелект та коливання валютних курсів — на додаток до подій на Близькому Сході — до переліку факторів, які він ретельно аналізуватиме при визначенні термінів та темпів подальшого підвищення ставок.

Член правління Хадзіме Таката був єдиним, хто висловив незгоду з цим рішенням, закликавши підвищити ставку до 1,25% у відповідь на інфляційні ризики, пов'язані з шоками зовнішнього попиту.

Відразу після оголошення рішення щодо монетарної політики ієна ослабла щодо долара, але утримувалася вище 40-річних мінімумів, досягнутих на початку цього тижня, завдяки ймовірній серії скоординованих інтервенцій.

Під час спілкування з пресою після оголошення голова Банку Японії Казуо Уеда зазначив, що "з огляду на те, що базова інфляція наближається до нашої цілі у 2%, ми маємо ретельніше, ніж будь-коли, аналізувати ризики зростання цін".

Він зауважив, що якщо монетарні умови "будуть сприятливими, існує ймовірність, що ми зможемо прискорити темпи підвищення процентних ставок".

Нагадаємо:

У другому кварталі 2026 року економіка США зросла з річним темпом усього 1,5 %, що свідчить про уповільнення порівняно з попереднім періодом, незважаючи на те, що американські споживачі продовжували активно витрачати кошти.