Трамп объявил о "масштабной" торговой сделке с Японией

Президент США Дональд Трамп объявил о подписании долгожданного торгового соглашения с Японией, которое еще несколько недель назад казалось недостижимым для союзников и основных торговых партнеров.

Об этом пишет CNN.

"Я только что подписал крупнейшую торговую сделку в истории; я думаю, что это, возможно, самая большая сделка в истории с Японией", - заявил Трамп во время приема с республиканскими членами американского конгресса.

"Соглашение предусматривает, что американские импортеры будут платить 15% "взаимных" тарифов на японские товары, экспортируемые в США. Но что важно для Японии, 15% ставка также будет распространяться на автомобили и автозапчасти, что дает ей преимущество над другими крупными экспортерами транспортных средств, которые столкнулись с 25% пошлиной на экспорт продукции автомобильного сектора с апреля этого года", - говорится в публикации.

По словам Трампа, Япония также инвестирует в США 550 миллиардов долларов, добавив, что США получат 90% прибыли. И что соглашение создаст сотни тысяч рабочих мест.

Эта новость привела к тому, что в среду японские рынки достигли годового максимума, а рост цен на акции автопроизводителей подтолкнул индекс Nikkei на 3,7% вверх, пишет CNN.

Японские инвестиции в размере 550 миллиардов долларов в США будут предоставлены в форме акционерного капитала и кредитов для поддержки инвестиций японского бизнеса в такие ключевые отрасли, как фармацевтика и полупроводники, говорится в публикации.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Президент США Дональд Трамп угрожает ввести более высокие тарифы на японский экспорт в США из-за, как он утверждает, нежелания страны покупать рис, выращенный в Америке.

Хотя в прошлом году страна купила у США риса на сумму 298 миллионов долларов в США, согласно данным торговой статистики Бюро переписи населения США. Между январем и апрелем этого года Япония купила риса на сумму 114 миллионов долларов, говорится в публикации CNN.

Ранее сообщалось, что Япония рассматривает возможность увеличения импорта сои и риса как уступку на торговых переговорах с США относительно введенных президентом Дональдом Трампом масштабных тарифов

Ранее сообщалось, что Япония достигла "определенного прогресса" в пятом раунде торговых переговоров с представителями США, направленных на отмену пошлин, которые вредят японской экономике.

В попытке достичь соглашения с США Япония также предлагает механизм снижения тарифов на автомобили в зависимости от того, насколько страны способствуют развитию автомобильной промышленности США.