Японія може збільшити імпорт сої та рису з США у межах митного врегулювання

Японія розглядає можливість збільшення імпорту сої та рису як поступку на торгових переговорах з США щодо запроваджених президентом Дональдом Трампом масштабних тарифів

Про це повідомляє японська газета Yomiuri, передає Reuters.

Японія прагне скасувати мита введені проти Японії Трампом шляхом перемовин.

Японія постраждала від 24% мита на експорт до США, хоча ці ставки, як і більшість тарифів Трампа, були призупинені на 90 днів. Універсальна ставка в 10% залишається в силі, як і 25% мито на автомобілі, які є основою японської економіки, залежної від експорту.

Під час першого раунду двосторонніх переговорів у середу американські переговірники згадали автомобілі і рис як сфери, де, за їхніми словами, Токіо встановлює ринкові бар'єри, і зажадали, щоб Японія імпортувала більше м'яса, рибних продуктів і картоплі.

Трамп розкритикував Японію за те, що вона запровадила 700% мита на рис - цифра, яка, за словами Японії, ґрунтується на застарілих міжнародних цінах на рис.

Очікується, що міністр фінансів Японії Кацунобу Като відновить двосторонні переговори з міністром фінансів США Скоттом Бессентом на полях глобальних зустрічей наступного тижня у Вашингтоні.

Нагадаємо:

Імпорт СПГ зі США до Китаю повністю зупинений вже понад 10 тижнів, це свідчить про те, що торговельна війна між США і Китаєм зачепила і сферу енергетики.