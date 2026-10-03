Російський реактивний дрон атакував Північний міст у Києві – рух перекрито
Фото з соцмереж
У Києві російський реактивний безпілотник завдав удару по Північному мосту, який сполучає правий та лівий береги річки Дніпро.
Джерело: місцеві Telegram-канали, мер Києва Віталій Кличко
Деталі: У мережі з'явилися повідомлення про черговий удар російського безпілотника по мостам столиці.
Міський голова Києва підтвердив удар по Північному мосту.
Пряма мова Кличка: "На Північному мосту пошкоджене дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. Рух мостом з лівого на правий берег наразі перекрили".
Оновлено: Київпастранс повідомляє про затримку автобусів № 21, 73, 101, 114 та тролейбусів № 29, 30, 31, 47 через перекриття руху. Рух автобусів № 21, 73, 101 організовано через Подільський мостовий перехід.
Що передувало:
- 1 та 2 жовтня окупанти цілеспрямовано атакували Південний міст у Києві реактивними дронами. За півтори доби в міст щонайменше п'ять разів влучили ворожі безпілотники.
- Під час однієї з атак 1 жовтня дрон вибухнув біля опори мосту просто під час руху потяга метро.
- Після цих ударів рух Південним мостом повністю зупинили – як для автомобілів, так і для метрополітену.
- Уже 2 жовтня столична влада запровадила нові правила руху мостами через Дніпро. Зокрема, на Північному мосту суттєво обмежили рух із правого на лівий берег під час повітряних тривог.