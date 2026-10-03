Російський реактивний дрон атакував Північний міст у Києві – рух перекрито

Українська правда

У Києві російський реактивний безпілотник завдав удару по Північному мосту, який сполучає правий та лівий береги річки Дніпро.

Джерело: місцеві Telegram-канали, мер Києва Віталій Кличко

Деталі: У мережі з'явилися повідомлення про черговий удар російського безпілотника по мостам столиці.

Міський голова Києва підтвердив удар по Північному мосту.

Пряма мова Кличка: "На Північному мосту пошкоджене дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. Рух мостом з лівого на правий берег наразі перекрили".

Оновлено: Київпастранс повідомляє про затримку автобусів № 21, 73, 101, 114 та тролейбусів № 29, 30, 31, 47 через перекриття руху. Рух автобусів № 21, 73, 101 організовано через Подільський мостовий перехід.

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