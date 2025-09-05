Торгова угода між Україною та ЄС: кроти розширені, але з обмеженнями

Україна та Європейський Союз готуються підписати оновлену торгову угоду, яка передбачає розширення квот на агропродукцію та водночас збереження захисних механізмів для ринків країн-членів ЄС.

Про це пише Landlord.ua.

Очікується, що угода набуде чинності до кінця вересня 2025 року.

Як зазначив заступник міністра економіки та торговий представник України Тарас Качка, документ ґрунтується на оновленій редакції статті 29 Угоди про асоціацію та створює передбачувані рамки для експорту української продукції до ЄС.

У коментарі Forbes він зазначив, що згідно з новими умовами, передбачено збільшення квот на зернові (з 1 млн до 1,3 млн тонн), ячмінь (з 350 тис. до 450 тис. тонн), птицю (з 90 тис. до 120 тис. тонн) та цукор (з 20 тис. до 100 тис. тонн).

"Водночас квоти залишаються для так званих "чутливих товарів" — м’яса, молока, цукру та біоетанолу. Саме ці сектори потребують особливого захисту через ризик конкуренції з європейськими виробниками", – говориться у публікації.

Окремим блоком угода закріплює механізм запобіжників, який дозволяє країнам-членам ЄС тимчасово обмежувати імпорт певної продукції. Польща вже заявила про готовність застосувати цей інструмент для захисту своїх фермерів.

"Перехід на європейські стандарти також стане викликом для українських аграріїв. Експерти наголошують, що адаптація вимог потребуватиме значних інвестицій, особливо від дрібних виробників, для яких модернізація виробництва та сертифікація можуть стати серйозним фінансовим тягарем", – пише сайт.

Таким чином, оновлена угода відкриває для України більше можливостей на ринку ЄС, але водночас залишає низку викликів, які аграрний сектор має подолати для повноцінної інтеграції у європейський економічний простір.

Торгівля агропродукцією між Україною та ЄС за пів року склала $7,6 млрд, зазначає Landlord.ua.

Нагадаємо:

Раніше "Радіо Свобода" зазначала, що оновлена торгівельна угода між Європейським Союзом та Україною сигналізує про силу аграрного лобі у ЄС. Угода, яка була попередньо узгоджена між Брюсселем і Києвом наприкінці червня, тепер підкріплена конкретною пропозицією Єврокомісії.

Більшість чиновників ЄС вважають, що саме аграрне лобі ЄС сповільнить процес вступу України до ЄС. Понад 300 мільярдів євро, або 25% бюджету ЄС, спрямовуються на сільське господарство, часто у формі прямої допомоги фермерам країн-членів. Це гроші, якими фермери ЄС навряд чи захочуть ділитися зі своїми українськими колегами найближчим часом.

6 червня "торговий безвіз" з Євросоюзом офіційно закінчився: для України повернули квоти. Європейська Комісія затвердила обсяг квот на українську сільгосппродукцію, які діятимуть з 6 червня і до кінця 2025 року в рамках Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі.

Скасування торгових преференцій з боку Європейського Союзу коштуватиме Україні 700 мільйонів доларів у 2025 році, заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.