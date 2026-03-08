Замість РФ: знайшли маршрут нафти, що б’є по позиції Орбана

Танкери з Лівії, які прямують до Хорватії, майже не потрапляють у поле зору через війну з Іраном, але ці поставки в енергетично периферійну для ЄС точку можуть стати обережним кроком до послаблення зв'язків Владіміра Путіна з його союзниками в Євросоюзі — Угорщиною та Словаччиною.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

ЄС після нападу Росії на Україну чотири роки тому зробив виняток для трубопровідних поставок у межах ембарго на російську нафту. Однак альтернатива — хай і дорожча — підриває аргументи Будапешта та Братислави, що нафта Urals через український трубопровід була для них єдиним життєздатним варіантом.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і його словацький союзник Роберт Фіцо використовували енергетичний чинник, щоб блокувати допомогу Україні, зокрема останній пакет на 90 млрд доларів. Навіть якщо Орбан програє вибори у квітні, Фіцо залишатиметься при владі щонайменше ще 18 місяців.

"Аргументи Орбана і Фіцо просто не мають сенсу", — сказав Карел Гірман, колишній міністр економіки Словаччини. "Вони ставлять під загрозу енергетичну безпеку своїх країн, наполягаючи на поставках нафти від виробника, який веде війну проти країни, що транспортує цю нафту".

Якщо відкласти політику, угорський нафтопереробник Mol Nyrt. минулого місяця замовив понад сім танкерів. Один із них із нафтою з Лівії вже прибув до хорватського термінала на острові Крк, а решта, як очікується, надійде протягом кількох днів.

За словами виконавчого директора словацького НПЗ Mol Габріела Сабо, це означає замовлення більш ніж на 1 млн тонн неросійської нафти для переробки в Угорщині та Словаччині. Він повідомив про це газеті Hospodarske Noviny в п'ятницю.

За поточними цінами вартість замовлень становить приблизно 650 млн доларів, випливає з розрахунків Bloomberg News. Це приблизно на 60% дорожче за ринкову ціну російської нафти.

Водночас Орбан намагався використати війни в Ірані та Україні у своїй кампанії, яка втрачає темп, називаючи себе "безпечним" вибором. Опитування минулого місяця показували, що він відстає від головного опонента на цілих 20 пунктів.

Роль Хорватії як помітного гравця в цій історії лежить на перетині напруженості, спричиненої війною в Україні, та відчайдушної боротьби Орбана за переобрання після 16 років при владі.

