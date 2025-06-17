Трамп таки знизив деякі мита для Британії, але не на імпорт сталі – BBC

Президент США Дональд Трамп підписав угоду, яка усуває деякі торговельні бар'єри між Великобританією та США, але не скасував мита на імпорт сталі.

Про це пише BBC.

"Цей крок дозволить ввести в дію частини угоди, узгодженої між двома країнами минулого місяця, і знизити тарифи на британські автомобілі, що поставляються до США", – говориться у публікації.

Це сталося після тижнів переговорів щодо імплементації частин договору, які, як сподівається уряд Великої Британії, захистять британський бізнес від впливу тарифів, запроваджених Трампом.

"Але угода передбачає 10%-ве мито на більшість британських товарів, включаючи автомобілі, і не передбачає очікуваного скасування мит на імпорт сталі", – зазначає BBC.

"Угода, спочатку узгоджена минулого місяця, є першою, про яку оголосив Білий дім після того, як на початку цього року він запровадив широкі тарифи на різні товари, що ввозяться в Америку", – говориться у статті.

"Трамп підвищив податки на товари, що ввозяться до США, у серії поспішних заяв, намагаючись заохотити бізнес і споживачів купувати більше товарів американського виробництва. Це викликало фінансові потрясіння і тривогу в усьому світі, в тому числі у Великій Британії, де автовиробники і металурги покладаються на США як на ключовий напрям експорту", – нагадує BBC.

В указі, підписаному Трампом у понеділок, США заявили, що дозволять ввезення до США до 100 тис автомобілів за тарифом 10% замість 25% імпортного мита, запровадженого на весь імпорт автомобілів на початку цього року, як це було узгоджено в травні.

Втім, в указі йдеться про те, що США запровадять аналогічну систему для сталі та алюмінію, але не уточнюється, якою саме вона буде. Трамп пообіцяв надати цю інформацію незабаром.

Податок США на імпорт сталі та алюмінію до Великої Британії наразі становить 25%. Цього місяця Трамп оголосив про подвоєння тарифів на сталь до 50%, але податок може зрости, якщо Великобританія не зможе досягти домовленості до 9 липня, зазначає BBC.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп пообіцяв прем'єр-міністру Великобританії Кейру Стармеру "історичну" торговельну угоду, знизивши 25-відсоткові тарифи на ключовий експорт Великобританії, однак поки ці тарифи продовжують застосовувати.

Білий дім говорив, що ці тарифи будуть негайно знижені, але мита залишаються чинними, і чітких термінів їх скасування досі немає.

Від Британії вимагали, зокрема, виключити Китай з ланцюгів поставок у сталеливарній та інших галузях промисловості, а також надати американським фермерам, що займаються виробництвом яловичини, більшої частки британського ринку.

Раніше The New York Times писала, що обмежений обсяг та часом скупі умови угод, які Великобританія уклала із США та Євросоюзом, свідчать про послаблення позицій Британії в епоху пост-брексіту. Обидві угоди вимагали болісних поступок, і британський уряд змушений був зробити їх.