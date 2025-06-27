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США и Китай обновили соглашение по тарифам

Андрій Муравський — 27 июня, 10:38
США и Китай обновили соглашение по тарифам
Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Китай подписали торговое соглашение, достигнутое в прошлом месяце в Женеве.

Об этом пишет Financial Times.

"Мы только вчера подписали соглашение с Китаем", - сказал президент в Белом доме в четверг, не раскрыв никаких подробностей. Представитель Белого дома заявил, что США и Китай "договаривались о дополнительном понимании рамок для реализации Женевского соглашения", ссылаясь на торговые переговоры, которые страны провели в мае и впервые договорились о перемирии", - говорится в публикации.

"Похоже, что Вашингтон и Пекин письменно зафиксировали то, что ранее обсуждалось, но не было включено в официальный документ", пишет FT.

Представитель Белого дома сообщил, что Соединенные Штаты достигли соглашения с Китаем относительно того, как ускорить поставки редкоземельных металлов в США.

Соглашение в Женеве предусматривало значительное снижение тарифов друг против друга на 90 дней, пока они пытались заключить всеобъемлющее торговое соглашение. Однако оно сорвалось из-за разногласий по китайскому экспорту редкоземельных металлов и экспортному контролю США, напоминает издание.

Ранее в этом месяце министр финансов Скотт Бессент возглавил команду, в которую вошли министр торговли Говард Лутник и торговый представитель США Джеймисон Грир, для переговоров в Лондоне с вице-премьером Китая Хэ Лифенгом с целью выхода из тупика. Через два дня стороны заявили, что достигли соглашения, но не предоставили никаких деталей.

В четверг Лутник заявил, что они завершили соглашение, которое первоначально было достигнуто в Женеве. "Это соглашение было подписано и скреплено печатью два дня назад", - сказал он в интервью телеканалу Bloomberg.

"Хотя нам нужно рассмотреть детали, если соглашение принесет больше определенности, предсказуемости и справедливости в американо-китайскую торговлю, это будет большой победой для народов обеих стран", - сказал Шон Стайн, президент Американо-китайского делового совета.

"Ожидаемое соглашение заключено в то время, когда администрация Трампа работает над достижением широких соглашений о торговле с многочисленными партнерами в преддверии 9 июля, когда будут вновь применены "взаимные" тарифы, о которых президент объявил в апреле. Эти пошлины, достигающие 50 процентов для большинства торговых партнеров США, были временно снижены до 10 процентов на 90 дней, чтобы дать возможность иностранным странам провести переговоры", - говорится в публикации.

С тех пор американские чиновники ведут интенсивные переговоры с такими странами, как Индия, Вьетнам, Южная Корея, Япония и ЕС, чтобы достичь окончательного урегулирования.

"Пока только Великобритания достигла торгового соглашения с США, тогда как Китай добился снижения "взаимных" тарифов на 10 процентов после периода повышения тарифов по принципу "око за око". Трамп также оставил в силе дополнительные 20-процентные тарифы на весь китайский импорт", - пишет FT.

Напомним:

Ранее сообщалось, что обновленное торговое перемирие между США и Китаем не задело один из ключевых вопросов - ограничение экспорта редкоземельных магнитов, которые играют ключевую роль в оборонном секторе.

Пекин не обязался предоставить разрешение на экспорт некоторых специализированных редкоземельных магнитов, которые нужны поставщикам американской армии для производства истребителей и ракетных систем.

В то же время США сохраняют ограничения на экспорт в Китай передовых чипов искусственного интеллекта, опасаясь, что те могут быть использованы в военных целях.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал соглашение, которое устраняет некоторые торговые барьеры между Великобританией и США, но не отменил пошлины на импорт стали.

Это произошло после недель переговоров по имплементации частей договора, которые, как надеется правительство Великобритании, защитят британский бизнес от влияния тарифов, введенных Трампом.

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