Тепличные огурцы дешевеют, но цены на треть выше прошлогодних

Цены на тепличные огурцы продолжают снижаться.

Об этом сообщает мониторинговая платформа EastFruit.

На сегодняшний день основные продажи огурца украинские тепличные комбинаты осуществляют в диапазоне 30-55 грн/кг ($0,72-1,33/кг), в зависимости от сорта и объема партии. Это в среднем на 21% дешевле, чем неделей ранее.

Очередное удешевление в этом сегменте в начале июня эксперты проекта объясняют увеличением на рынке предложения овощей из летних теплиц. На рынке начало расти предложение данных овощей из местных хозяйств.

"Положительным моментом для украинских производителей стал тот факт, что обвал цен пришелся именно на последние дни реализации огурца первого севооборота. Сегодня в местных тепличных комбинатах активно идет работа по зачистке теплиц, к реализации второго севооборота производители планируют приступить во второй половине лета", - говорят аналитики.

Однако несмотря на очередное снижение цен огурец на сегодняшний день украинские комбинаты отгружают в среднем на 37% дороже, чем в начале июня 2024 года, отмечается на сайте EastFruit.

Напомним:

Ранее сообщалось, что увеличение предложения тепличных огурцов на украинском рынке заставляет производителей пересматривать цены на эту продукцию в сторону снижения практически ежедневно.

Тепличные комбинаты отгружали огурцы по 40-65 грн/кг, в зависимости от сорта, качества и объемов партий, что в среднем на 17% дешевле, чем в конце предыдущей недели.

В первой половине мая тепличные комбинаты продавали огурцы по цене 50-75 грн/кг, что в среднем на 17% дороже, чем неделей ранее.

В начале мая украинские тепличные комбинаты продавали огурцы по цене 40-70 грн/кг, в зависимости от сорта, качества и объемов партий, что в среднем на 12% дешевле, чем неделей ранее.