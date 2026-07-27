На Київщині за програмою Зеленського розпиляють 57 мільйонів гривень – ЗМІ

На Київщині Обухівська міська рада замовила будівництво парку за 57,41 мільйона гривень, потенційна переплата за будівельні матеріали може сягати трьох мільйонів.

Про це пишуть "Наші гроші".

Управління капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконкому Обухівської міської ради Київської області за результатами тендеру замовило ТОВ "Мілпрод" будівництво активного парку за 57,41 млн грн.

До березня 2027 року мають збудувати парк на півночі Обухова біля водосховища. Там облаштують бетонний скейт-парк з памп-треком, мультикорт, майданчик для стритболу, корт для падл-тенісу та майданчик для панна-футболу.

Також у парку створять зони для петанку, фітнесу, настільного тенісу, йоги, шахів і шашок. Додатково облаштують дитячий майданчик, графіті-плазу, зони відпочинку біля води, зелені простори та громадську вбиральню.

Проєкт реалізується в рамках програми президента України "Активні парки" та втілюється Київською ОВА та Обухівською міськрадою спільно з Мінрозвитку. Договірна ціна динамічна і включає 718 тис грн на інфляцію з ПДВ.

"Наші гроші" виявили низку позицій, за якими закладені вищі за ринкові ціни.

Поліуретанове зв'язуюче Tetrapur 144 вписали у кошторис по 460 грн/кг, хоча його продає його продають по 230 грн/кг, та 297 грн/кг, що вдвічі дешевше.

"Гумовий гранулят SBR 2-3 мм заклали по 106 грн/кг. Компанія "Майстерфайбр" продає його по 13 грн/кг, "Мак Гума" ‒ по 19 грн/кг, а "Мархо-Груп" ‒ по 22 грн/кг, що дешевше в 3-8 разів. У ремонт спортивного майданчика в селищі Макарів Бучанського району в червні закладали його по 31 грн/кг, ймовірно, з доставкою", – говориться у публікації.

Термофіксований геотекстиль щільністю 200-300 г/кв. м заклали по 98 грн/кв. м. "Епіцентр" в Обухові продає геотекстиль щільністю 200 г/кв. м по 34 грн/кв. м, а щільністю 300 г/кв. м – по 68 грн кв/м.

"Нещодавно у реконструкцію стадіону ліцею на Дарниці закладали геотекстиль щільністю 300 г/кв. м по 68 грн/кв. м, що в півтора-три рази менше", – звертають увагу аналітики.

Рослинну землю вписали по 1 320 грн/куб .м. "Bmsplogistic" продає її від 120-400 грн/куб. м, а "Lekora" ‒ по 290-420 грн/куб. м. Для Дарницького стадіону рослинну землю закладали по 306 грн/ куб. м, що в 3-11 разів нижче.

"Отже, тільки на цих позиціях потенційна переплата може сягати понад 3 млн грн", – пишуть "Наші гроші".

Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Учасники мали підтвердити, зокрема, наявність щонайменше 21 одиниці спецтехніки: мінімум чотири самоскиди, бульдозери, екскаватори, котки, навантажувачі, трактори, автогрейдер, асфальтоукладач, мийна машина тощо.

Також вимагався аналогічний договір на будівництво, ремонт чи реконструкцію соціальних об'єктів або благоустрою за 2023-2025 роки, за яким сума виконаних робіт становить не менше 30% очікуваної вартості закупівлі. Річний дохід мав бути не менше 100% очікуваної вартості.

Управлінням капітального будівництва та експлуатаційних послуг виконкому Обухівської міської ради керує Володимир Федчишин.

Створена в 2024 році одеська "Мілпрод" брати участь в тендерах почала тільки цьогоріч, фірма отримала підрядів на 132,81 млн грн. Керує і володіє фірмою Юрій Вельган з Одещини.

"Наші гроші" пишуть, що техніку "Мілпрод" орендує в одеського ТОВ "Автодор", звідти залучають і частину працівників. Бенефіціарами "Автодору" є Олег та Олександр Гончаренки, а також Аркадій Гапуніч. Олег Гончаренко був депутатом Чорноморської міської ради від фракції БПП "Солідарність".

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