У Києві оголосили тендер на проєкт ремонту метропереходу через Дніпро

КП "Київський метрополітен" оголосило тендер на закупівлю робіт із розроблення проєктної документації для капітального ремонту метропроїзду Південного мостового переходу через річку Дніпро Сирецько-Печерської лінії.

Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

Очікувана вартість закупівлі робіт із проєктування становить 54 555 095,90 грн.

Розроблення проєкту – це перший етап виконання планового капітального ремонту цього об'єкта, зазначили у комунальному підприємстві.

Плановий капітальний ремонт суттєво покращить експлуатаційні та технічні характеристики наземної частини ділянки між станціями "Видубичі" та "Славутич", говориться у повідомленні.

Окрему увагу приділять дооснащенню метропроїзду системою моніторингу геометричних параметрів несучих конструкцій та вузлів їх з'єднання, яка забезпечить постійний контроль технічного стану споруди та дасть змогу контролювати її параметри під час експлуатації.

Черговість, строки виконання і вартість капітального ремонту визначать після розроблення проєктної документації та проходження державної експертизи.

Наразі рух поїздів Південним мостовим переходом здійснюється у звичайному режимі.

Рух поїздів Південним мостовим переходом відкрили у 1992 році разом із введенням в експлуатацію ділянки Сирецько-Печерської лінії між станціями "Видубичі" та "Осокорки". Відстань між станціями – майже 3,5 км, що є однією з найдовших у столичному метрополітені.

Нагадаємо:

Європейський банк реконструкції та розвитку схвалив надання кредиту на суму до 150 мільйонів євро на модернізацію київського метрополітену.

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Попри зростання доходів у 2023–2025 роках, усі українські метрополітени залишаються глибоко збитковими, найгірша ситуація – в Київського метрополітену.