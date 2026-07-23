Змова на закупівлях обмундирування: компанії оштрафували на 30 мільйонів гривень

Антимонопольний комітет України викрив змову товариств у закупівлях індивідуального обмундирування і оштрафував їх на 30 мільйонів гривень.

Про це йдеться у повідомленні на сайті АМКУ.

"Комітет ухвалив рішення, яким визнав дії трьох суб'єктів господарювання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів", – говориться у повідомленні.

Товариства брали участь у процедурах закупівлі індивідуального обмундирування, проведених Міністерством оборони України та державним підприємством Міністерства оборони України "Агенція закупівель у сфері оборони" із загальною очікуваною вартістю – 387 978 500 грн.

Під час розслідування справи Комітет встановив обставини, що у своїй сукупності свідчать про спільне та координоване здійснення відповідачами господарської діяльності, єдність економічних інтересів та спільну підготовку тендерних пропозицій з метою участі у закупівлях.

АМКУ визнав такі дії груп суб'єктів господарювання порушенням Закону "Про захист економічної конкуренції" і оштрафував їх на загальну суму 29 860 412 грн.

Нагадаємо, згідно з Законом України "Про публічні закупівлі", підставою для відмови в участі у процедурі закупівлі є той факт, що суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів.

Нагадаємо:

Раніше Антимонопольний комітет України виявив змову двох фірм, які брали участь у тендері на постачання армії штормового одягу і оштрафував їх на 36,4 мільйона гривень.

Раніше виробника (ТОВ "ІВА-АРТ") і постачальника (ТОВ "АСІКС ГРУП") солодковершкового масла оштрафували за поширення неправдивих відомостей щодо назви, складу, споживчих властивостей та відповідності масла ДСТУ.

Наприкінці листопада Антимонопольний комітет оштрафував три компанії за змову на торгах Міноборони. Сума штрафу – майже 27 млн грн.

Антимонопольний комітет України оштрафував товариства з обмеженою відповідальністю "МІК" та "ПАКОПТТОРГ" за змову під час торгів Міноборони.